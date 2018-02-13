Дрессен лидирует в суперкомбинации после скоростного спуска, Трихичев не смог финишировать

Немецкий горнолыжник Томас Дрессен выиграл скоростной спуск в суперкомбинации на Олимпиаде-2018. Он показал время 1 минута 19,24 секунды. Вторым финишировал норвежец Аксель Лунд Свиндаль, третьим - австриец - Маттиас Майер.

Российский спортсмен Павел Трихичев не смог завершить свою попытку. Позже спортсмены стартуют в слаломе. Тогда будут определены медалисты в суперкомбинации.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Суперкомбинация

Скоростной спуск

1. Томас Дрессен (Германия) - 1:19.24

2. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1:19.31

3. Маттиас Майер (Австрия) - 1:19.37

4. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1:19.51

5. Кристоф Иннерхофер (Италия) - 1:19.77

6. Петер Филль (Италия) - 1:19.92

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018