Дальнейшее участие Трихичева в Играх-2018 после падения не исключено

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников отметил, что горнолыжнику Павлу Трихичеву удалось избежать переломов после падения во время скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде-2018. Он добавил, что дальнейшее участие россиянина в турнире не исключено.

– Сразу же после падения на трассе и транспортировки в зону финиша на снегоходе Павел был госпитализирован в одну из местных клиник для проведения МРТ и подробного осмотра, – приводит официальный сайт ФГССР слова Мельникова. – Несмотря на болезненное падение, переломов у спортсмена по итогам проведенного обследования не обнаружено, имеется только ряд сильных ушибов. Кроме того, обследование зафиксировало небольшое сотрясение мозга. В ближайшие дни наш горнолыжник будет находиться под присмотром врачей.

В случае если мы будем в ближайшее время наблюдать положительную динамику восстановления спортсмена от полученных повреждений, дальнейшее участие Трихичева в некоторых соревнованиях Олимпиады не исключается.

У россиянина Трихичева – сотрясение мозга после падения. Подробности //

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