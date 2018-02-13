Дальнейшее участие Трихичева в Играх-2018 после падения не исключено

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников отметил, что горнолыжнику Павлу Трихичеву удалось избежать переломов после падения во время скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде-2018. Он добавил, что дальнейшее участие россиянина в турнире не исключено.
– Сразу же после падения на трассе и транспортировки в зону финиша на снегоходе Павел был госпитализирован в одну из местных клиник для проведения МРТ и подробного осмотра, – приводит официальный сайт ФГССР слова Мельникова. – Несмотря на болезненное падение, переломов у спортсмена по итогам проведенного обследования не обнаружено, имеется только ряд сильных ушибов. Кроме того, обследование зафиксировало небольшое сотрясение мозга. В ближайшие дни наш горнолыжник будет находиться под присмотром врачей.
В случае если мы будем в ближайшее время наблюдать положительную динамику восстановления спортсмена от полученных повреждений, дальнейшее участие Трихичева в некоторых соревнованиях Олимпиады не исключается.
У россиянина Трихичева – сотрясение мозга после падения. Подробности //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
http://shorttrack.sportresult.com/Results.aspx?evt=11213100000056&gen=w&ref=18701&view=rou
горнолыжник из Горно-Алтайска
sportbeer клоун это ты. Очень жаль. Павел выздоравливай! Удачи!
19:02 13 февраля
Andre_Saratov
Здоровья! Жаль, именно в суперкомбинации у него были небольшие шансы на медаль. Гигант и слалом остается. В "пятнашку" заедет, нормально. Про командную ничего не скажу.
14:39 13 февраля
sportbeer
Вот такая вот у нас цирковая команда, одни клоуны.
14:14 13 февраля