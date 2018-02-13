Австрийский горнолыжник Хиршер взял золото в суперкомбинации на Играх-2018

Австриец Марсель Хиршер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в суперкомбинации. По итогам скоростного спуска и слалома он показал время 2 минуты 6,52 секунды.

Серебряную медаль завоевал француз Алексис Пентюро, бронзу взял его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде.

Напомним, ранее россиянин Павел Трихичев не смог закончить выступление в скоростном спуске после падения, позже он был доставлен в больницу.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Суперкомбинация

Скоростной спуск + слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.06,52 (1.20,56 + 45,96)

2. Алексис Пентюро (Франция) – 2.06,75 (1.20,28 + 46,47)

3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) – 2.07,54 (1.21,57 + 45,97)

4. Марко Шварц (Австрия) – 2.07,87 (1.20,98 + 46,59)

5. Тед Лигети (США) – 2.07,97 (1.21,36 + 46,61)

6. Тома Мермийо-Блонден (Франция) – 2.08,02 (1.20,89 + 47,13)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018