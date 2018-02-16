Австриец Майер завоевал золото Олимпиады-2018 в супергиганте

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл соревнования в супергиганте на Олимпиаде-2018. Он показал результат 1 минута 24,44 секунды. Для австрийца это золото - второе в карьере. В Сочи-2014 он выиграл скоростной спуск.

Вторым стал швейцарец Беат Фойц, третье место занял норвежец Хьетиль Янсруд.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Супергигант

1. Маттиас Майер (Австрия) - 1.24,44

2. Беат Фойц (Швейцария) - 1.24,57

3. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.24,62

4. Блез Гизенданнер (Франция) - 1.24,82

5. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.24,93

6. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.25,13