Австриец Майер завоевал золото Олимпиады-2018 в супергиганте

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл соревнования в супергиганте на Олимпиаде-2018. Он показал результат 1 минута 24,44 секунды. Для австрийца это золото - второе в карьере. В Сочи-2014 он выиграл скоростной спуск.
Вторым стал швейцарец Беат Фойц, третье место занял норвежец Хьетиль Янсруд.
Горные лыжи
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Супергигант
1. Маттиас Майер (Австрия) - 1.24,44
2. Беат Фойц (Швейцария) - 1.24,57
3. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.24,62
4. Блез Гизенданнер (Франция) - 1.24,82
5. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.24,93
6. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.25,13