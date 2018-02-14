Андриенко получил травму и не выступит на Олимпиаде

Еще один российский горнолыжник получил травму на Олимпийских играх в Пхенчхане и снялся с соревнований - Александр Андриенко на тренировке упал и получил травму. Эту информацию "СЭ" подтвердила представитель сборной России Анастасия Попкова.

- Да, Андриенко не выступит на Олимпиаде, - сказала Попкова. - Он улетает домой в четверг.

Андриенко, в нынешнем сезоне попадавший в топ-15 на одном из этапов Кубка мира, должен был выступить в гигантском слаломе и командном турнире.

Напомним, что ранее во время скоростного спуска в суперкомбинации упал и получил ряд повреждений Павел Трихичев - у спортсмена легкое сотрясение и травма локтя, которая может потребовать операции. Его участие в дальнейших стартах остаётся под вопросом. (Антон БАБОШИН)

Трихичеву может потребоваться операция после падения. Подробности //

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