11:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Горнолыжный спорт

Анастасия Силантьева: "Трихичев из-за риска травмы не будет стартовать на Олимпиаде-2018"

Российская горнолыжница Анастасия Силантьева отметила, что у Павла Трихичева порвано сухожилие. Спортсменка также добавила, что Трихичев из-за риска усугубить травму локтя больше не будет выступать на Олимпийских играх-2018.

– У Паши все хорошо, щека разбита, но выглядит он сногсшибательно, – цитируют "РИА Новости" Силантьеву. – А если серьезно, то все хорошо. Сейчас решается, делать ли ему операцию или нет. У него порвано сухожилие. Если он будет стартовать, то есть риск, что он порвет нерв, и тогда он не сможет сгибать пальцы. Но он точно не будет стартовать, потому что очень велик риск. Сейчас прилетел Иван Кузнецов, Я думаю, что у нас будет достаточно сильная команда в командных соревнованиях.

Напомним, что Трихичев выбыл из борьбы в горнолыжной комбинации из-за падения на трассе скоростного спуска.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_alpine/20180215/1132624267.html

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