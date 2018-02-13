Александр Хорошилов: "Трихичеву сделали диагностику. У него болят рука и нога"

Лидер сборной России по горнолыжному спорту Александр Хорошилов рассказал о падении и травме партнера по национальной команде Павла Трихичева, полученной им на Олимпиаде-2018. Наш спортсмен сегодня, 13 февраля, был госпитализирован после падения на трассе.

– Я видел, что с ним произошло, – сообщил Хорошилов. – Не знаю, в чем причина, но для маневра, который он делал, Павел избрал немного не то направление. Возможно, помешал порыв ветра, но он немного зацепился лыжей за флаг. Это выглядело не очень хорошо. Насколько я знаю, ничего страшного с Трихичевом не произошло, ему сделали диагностику.

Точных вердиктов врачей я не пока знаю, не доехал еще до больницы, но знаю, что у него болит рука и нога. После такого падения трудно обойтись без травм. Но повторюсь, насколько знаю, Павел обошелся без серьезных повреждений. (Михаил ПОТАПОВ)

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