Зубков не будет подавать апелляцию на лишение золота Олимпиады-2014

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков не станет подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS, который оставил в силе вердикт МОК о лишении его двух золотых медалей Олимпиады-2014 в Сочи. Экс-бобслеист мог оспорить решение арбитражного суд в течение 30 дней с момента получения мотивировочной части, этот срок истек накануне, 29 июня.

– После длительных консультаций с международной группой адвокатов, работающих со мной, я принял решение не подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на несправедливое решение CAS по моему делу, – цитирует ТАСС Зубкова. – Как говорят опытные юристы, суд рассматривает только процедурные нарушения в работе CAS, не оценивая при этом очевидные слабости доказательной базы. Даже в случае успеха это не решает той задачи, которую я поставил – восстановление моей репутации и доброго имени в спорте.

Бесперспективный судебный процесс отнимет много времени и сил, а также обернется серьезными расходами, я не вижу необходимости в этом. Я продолжаю настаивать на своей невиновности. Команда юристов продолжает работать. У нас есть другие пути достижения той же самой цели, о которых вы узнаете в ближайшее время.