Жуков рассказал, что не успел сделать на посту президента ОКР

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, сложивший свои полномочия в конце мая, рассказал, что не успел сделать на своем посту, который он занимал восемь лет.

— Что не успел? До конца решить проблему, связанную с допинговым скандалом, нанесшую большой урон российскому спорту. Чтобы окончательно выйти из этой ситуации, необходимо сделать еще немало, - цитирует ТАСС Жукова. - Да, здорово, что ОКР восстановлен в своих правах, что наши спортсмены могут участвовать в Играх. Но РУСАДА по-прежнему не восстановлено, а легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе. К этому вопросу было недостаточно внимания и со стороны государства, и со стороны ОКР. Нужно было действовать более жестко.

— А сейчас есть возможности действовать жестко? Ведь чтобы контролировать все это, нужны ежовые рукавицы.

— Однозначно есть. Приняты жесткие законы, введена уголовная и финансовая ответственность. Но послушаешь иногда, опять проскальзывает — "все в мире это делают".

Напомним, что в 29 мая на выборах президента ОКР победил четырехкратный олимпийский чемпион, саблист Станислав Поздняков.