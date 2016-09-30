12:16 | ОЛИМПИАДА

Жуков примет участие в обсуждении реформ ВАДА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков примет участие в работе Олимпийского саммита, который будет посвящен перестройке отношений Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и обсуждению реформирования организации.

Полный пересмотр антидопинговой системы ВАДА будет обсуждаться на Внеочередной международной конференции по допингу в 2017 году.

- Я поеду на Олимпийский саммит, - приводит ТАСС слова Жукова. - Но насчет выступления не знаю - регламент еще не утвержден.

8 октября на Олимпийском саммите в Лозанне будут выдвинуты новые предложения в этом направлении. В частности, они будут направлены на создание антидопинговой системы, независимой от спортивных организаций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3666543

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