Жуков покидает Олимпийский комитет России

Глава ОКР Александр Жуков принял решение сосредоточиться на работе в Государственной Думе и покинет свой пост в Олимпийском комитете России, который занимал с 2010 года. Об этом сегодня на совете при Президенте РФ во Владимирской области заявил Владимир Путин. Возможно, смена власти в ОКР произойдет не сразу, поскольку Жуков является членом Международного олимпийского комитета от России, и нашей стране не хотелось бы потерять важную должность в МОК.
В Олимпийском комитете России решение Жукова пока не комментируют – для большинства его сотрудников оно стало полной неожиданностью. Возможно, решение об отставке Жукова было принято прямо во время заседания президентского Совета и связано с планирующимися преобразованиями в системе российского спорта, в ходе которых спорт, туризм и молодежная политика вновь будут сведены в одно направление под началом одного из вице-премьеров РФ. Скорее всего, преобразования затронут также ОКР и Минспорта РФ.
Преемник Жукова будет выбран на отчетно-выборной конференции ОКР 1 декабря. (Олег ШАМОНАЕВ)
NF
Аллилуйя!!! Но поздно. Как же позорно поздно. Последние несколько лет уже не вернуть...
21:36
WildCat-2k
Ну лучше Мутко никто не справится!!! Он же человек-оркестр! Да и бог любит троицу. Надо дать Леонтьичу третий пост! И заживем...
21:27
Джин Игнатов
Нет ! Он сделал несколько заявлений идущих прямо власти ! Не каких контактов с Мутко ! Назвал 267 чел наших спортсменов сидящих на допинге !!!
21:20
А380726
Джин, не тупи: деду уже девятый десяток идет, его самого пора под ручки водить
21:06
Podvodnik
Алина, отплати Винер за всё, что она сделала для тебя, пусть она возглавит ОКР.Лучше кандидатуры НЕТ,
21:06
Джин Игнатов
Своим крышеванием допинга , надеясь что все проскочит и проскочило бы !!!! Если бы не уволили Родченкова !!!! Он довел сборную страны что многие не поехали в Рио ! Конечно многие спортсмены знают истинных виновников ! Отсюда и смена ! Но сумеет ли Смирнов пойти по чесному пути и вывести сборную на меж.арену ?
20:58
King’s Bounty 1
А думщик ?
20:28
alimpy49
Какой из него спортивный функционер...!?
20:26
А380726
Петушок, я гляжу, ты сам то весь сам из себя наполнитель :(
20:15
Петя
Жуков в ОКР пустое место, давно пора его убрать!
20:06