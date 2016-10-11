Жуков покидает Олимпийский комитет России

Глава ОКР Александр Жуков принял решение сосредоточиться на работе в Государственной Думе и покинет свой пост в Олимпийском комитете России, который занимал с 2010 года. Об этом сегодня на совете при Президенте РФ во Владимирской области заявил Владимир Путин. Возможно, смена власти в ОКР произойдет не сразу, поскольку Жуков является членом Международного олимпийского комитета от России, и нашей стране не хотелось бы потерять важную должность в МОК.

В Олимпийском комитете России решение Жукова пока не комментируют – для большинства его сотрудников оно стало полной неожиданностью. Возможно, решение об отставке Жукова было принято прямо во время заседания президентского Совета и связано с планирующимися преобразованиями в системе российского спорта, в ходе которых спорт, туризм и молодежная политика вновь будут сведены в одно направление под началом одного из вице-премьеров РФ. Скорее всего, преобразования затронут также ОКР и Минспорта РФ.