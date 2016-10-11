19:45 | ОЛИМПИАДА

Жуков покидает Олимпийский комитет России

Александр ЖУКОВ. Фото AFP
Александр ЖУКОВ. Фото AFP
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Александр ЖУКОВ.Александр Жуков: "107 атлетов из 280 возвращаются из Рио с медалями"

Глава ОКР Александр Жуков принял решение сосредоточиться на работе в Государственной Думе и покинет свой пост в Олимпийском комитете России, который занимал с 2010 года. Об этом сегодня на совете при Президенте РФ во Владимирской области заявил Владимир Путин. Возможно, смена власти в ОКР произойдет не сразу, поскольку Жуков является членом Международного олимпийского комитета от России, и нашей стране не хотелось бы потерять важную должность в МОК.

В Олимпийском комитете России решение Жукова пока не комментируют – для большинства его сотрудников оно стало полной неожиданностью. Возможно, решение об отставке Жукова было принято прямо во время заседания президентского Совета и связано с планирующимися преобразованиями в системе российского спорта, в ходе которых спорт, туризм и молодежная политика вновь будут сведены в одно направление под началом одного из вице-премьеров РФ. Скорее всего, преобразования затронут также ОКР и Минспорта РФ.

Преемник Жукова будет выбран на отчетно-выборной конференции ОКР 1 декабря. (Олег ШАМОНАЕВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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NF

Аллилуйя!!! Но поздно. Как же позорно поздно. Последние несколько лет уже не вернуть...

21:36

WildCat-2k

Ну лучше Мутко никто не справится!!! Он же человек-оркестр! Да и бог любит троицу. Надо дать Леонтьичу третий пост! И заживем...

21:27

Джин Игнатов

Нет ! Он сделал несколько заявлений идущих прямо власти ! Не каких контактов с Мутко ! Назвал 267 чел наших спортсменов сидящих на допинге !!!

21:20

А380726

Джин, не тупи: деду уже девятый десяток идет, его самого пора под ручки водить

21:06

Podvodnik

Алина, отплати Винер за всё, что она сделала для тебя, пусть она возглавит ОКР.Лучше кандидатуры НЕТ,

21:06

Джин Игнатов

Своим крышеванием допинга , надеясь что все проскочит и проскочило бы !!!! Если бы не уволили Родченкова !!!! Он довел сборную страны что многие не поехали в Рио ! Конечно многие спортсмены знают истинных виновников ! Отсюда и смена ! Но сумеет ли Смирнов пойти по чесному пути и вывести сборную на меж.арену ?

20:58

King’s Bounty 1

А думщик ?

20:28

alimpy49

Какой из него спортивный функционер...!?

20:26

А380726

Петушок, я гляжу, ты сам то весь сам из себя наполнитель :(

20:15

Петя

Жуков в ОКР пустое место, давно пора его убрать!

20:06

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