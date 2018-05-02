Жуков не будет участвовать в выборах президента Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение не участвовать в выборах главы организации. По его словам, он сильно загружен в Госдуме.
"В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте, очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах Президента ОКР", - говорится в заявлении Жукова, поступившем в редакцию "СЭ".
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КОТЛИН
Нечего было туда соваться. Только испортил все. Систему допинговую не признал, но при этом извинялся. Нечего таких чиновников пускать в ОКР.
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