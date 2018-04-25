Жуков и Поздняков будут бороться за пост президента ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение выставить свою кандидатуру на новые выборы руководителя организации. Как сообщил источник "Известий" в ОКР, его основным соперником станет Станислав Поздняков.

- Свои кандидатуры на выборы выдвинут Александр Жуков и Станислав Поздняков, – цитируют "Известия" источника. – Именно между ними развернется основная борьба на президентское кресло, хотя наверняка будет еще два кандидата. Перспективы Жукова и Позднякова сейчас оценивать трудно – до 29 мая многое может измениться.