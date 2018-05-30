17:00 | ОЛИМПИАДА

Жители Сьона решат на референдуме, нужна ли городу Олимпиада-2026


Жители швейцарского Сьона 10 июня примут участие в референдуме, на котором решат вопрос финансирования заявки города на проведение Олимпиады в 2026 году. Как сообщает Inside The Games со ссылкой на швейцарский телеканал RTS, даже если жители проголосуют против, Игры могут быть проведены в другом городе.

Вместо Сьона стать хозяином Олимпиды могут Церматт, Бриг или Кран-Монтана. При этом заявка все равно может сохранить название "Сьон-2026". Отмечается, что возможность переноса Игр вероятна, но на высшем уровне еще не обсуждалась.

Отметим, что ранее с небольшим интервалом прошло два опроса относительно финансирования Игр. По результатам первого голосования 47 процентов жителей выступили против финансирования Олимпиады, 46 поддержали. Согласно итогам второго опроса, против высказались уже 51 процент.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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