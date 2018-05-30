Жители Сьона решат на референдуме, нужна ли городу Олимпиада-2026

Жители швейцарского Сьона 10 июня примут участие в референдуме, на котором решат вопрос финансирования заявки города на проведение Олимпиады в 2026 году. Как сообщает Inside The Games со ссылкой на швейцарский телеканал RTS, даже если жители проголосуют против, Игры могут быть проведены в другом городе.

Вместо Сьона стать хозяином Олимпиды могут Церматт, Бриг или Кран-Монтана. При этом заявка все равно может сохранить название "Сьон-2026". Отмечается, что возможность переноса Игр вероятна, но на высшем уровне еще не обсуждалась.

Отметим, что ранее с небольшим интервалом прошло два опроса относительно финансирования Игр. По результатам первого голосования 47 процентов жителей выступили против финансирования Олимпиады, 46 поддержали. Согласно итогам второго опроса, против высказались уже 51 процент.