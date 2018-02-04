Юношеские Олимпийские игры-2022 пройдут в Африке

Президент МОК Томас Бах сообщил, что летние Юношеские Олимпийские игры в 2022 году пройдут в Африке, информирует Inside the Games. В 2014 году было принято решение о проведении Юношеских игр в нечетные года, так что остается неизвестным, почему Бах назвал 2022 год, а не 2023-й.

Ближайшие летние Юношеские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе. Ранее соревнования принимали Сингапур (2010) и китайский Нанкин (2014). Зимние Юношеские игры проходили в австрийском Инсбруке (2012), норвежском Лиллехаммере (2016), а в 2020 году соревнования примет швейцарская Лозанна.