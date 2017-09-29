Йоханнес Бе: "Не нужно беспокоиться о безопасности Игр, есть еще полгода"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе считает, что спортсменам не нужно беспокоиться по поводу безопасности на Олимпийских играх-2018 раньше времени. Бе считает, что за ситуацией должны следить специальные люди.

– Думаю, не стоит беспокоиться о вопросе безопасности на Играх раньше времени, – цитирует VG Бе. – Так бы поступил любой топ-спортсмен. Если определенные службы решат, что поездка будет безопасной, то мы, конечно, поедем. Если наоборот, то у нас будет повод задуматься. Нам сейчас ничего не нужно решать. Есть специальные люди по этому вопросу. Впереди полгода до Олимпиады.

Угрозы США и Северной Кореи – это политическая игра на уровне детского сажа. Будем надеяться, что все затеяли лишь помощники Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Иначе все может быть очень серьезно.