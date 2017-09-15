Выборы столицы Олимпиады-2026 пройдут в 2019 году в Милане

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года пройдут в Милане в сентябре 2026 года. Данное решение было принято на 131-й сессии МОК в Лиме. Милан был единственным претендентом на проведение сессии комитета, на которой и состоятся выборы.

Основными претендентами на зимнюю Олимпиаду-2026 являются швейцарский Сьон, норвежский Лиллехаммер, канадский Калгари и австрийский Инсбрук.

В 2018 году Олимпиада пройдет в Пхенчхане, а в 2022 году - в Пекине. Напомним, что на сессии МОК в Лиме было официально утверждено, что летние Игры 2024 года примет Париж, а 2028 года - Лос-Анджелес.