Вячеслав Фетисов: "Мутко гордится тем, что с 2010 года берет все на себя. Может, потому мы и имеем такие результаты"

Депутат Государственной Думы, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал для "СЭ" информацию об уходе Александра Жукова с поста председателя Олимпийского комитета России

– Признаюсь, это стало для меня неожиданностью. Думаю, Александр Дмитриевич понял, что совмещать работу в Олимпийском комитете и Думе очень сложно, – сказал Фетисов.

– Как вы относитесь к разговорам о возможном преобразовании Министерства спорта в Федеральное агентство?

– Мы долго шли к тому, чтобы министерство было создано. Сложно сказать, нуждается ли оно в реформации. Ответ на это даст только время. Ясно одно – не стоит добавлять вновь созданной структуре дополнительных функций. Государство должно способствовать развитию спорта высоких достижений, помогать в этом федерациям, а не подменять их деятельность. При организации министерства спорта эти функции были разделены.

– Наверное, здесь очень важно, какие люди придут и кто будет заниматься преобразованием.

– Безусловно. Кроме того, важен и сам процесс разработки плана и стратегии, которые бы повели наш спорт к новым победам. Люди, которые придут к власти, должны быть профессионалами и не понаслышке знать, как все должно выстраиваться. Мы попали в непростую ситуацию в международном плане. И нам необходимо вернуть доверие на этом уровне. Одна из главных задач – понимать, как сегодня работает система.

– Как вы восприняли критические слова в свой адрес, сказанные Виталием Мутко?

– В отличие от Виталия Леонтьевича, я профессиональный человек и знаю большой спорт изнутри. А потому никогда не перекладывал ответственность за все происходившее на кого-то еще. Не стоит сравнивать ситуации. За тех людей, которые плохо выполняли свою работу, спрашивали с меня. Подменять функции людей – не мой принцип. Я предлагал в свое время, чтобы Виталию Леонтьевичу присвоили звание "Тренер всея Руси". Похоже, он гордится тем, что с 2010 года берет все на себя. Может, потому мы и имеем такие результаты. Грустно… (Александр ЛЬВОВ)