Вячеслав Быков: "С НХЛ должен биться не только Фазель, но и МОК. А он, увы, под влиянием американцев…"

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по хоккею, а сейчас тренер Вячеслав Быков сомневается, что хоккей уберут из программы Олимпийских Игр.

– Я сомневаюсь, что дойдет до того, что хоккей уберут из Олимпийских игр, – сказал Быков. – Может быть, господин Фазель (президент Международной федерации хоккея (ИИХФ). – Прим. "СЭ") оказывает давление на международные организации, НХЛ, игроков – с той идеей, чтобы все-таки вернулись на Игры хоккеисты из Северной Америки.

– Фазель, грубо говоря, запугивает?

– Я надеюсь на это. Потому что по его же словам, хоккейный турнир проходит каждодневно на Олимпиаде и доход от него один из самых высоких, поэтому здесь не только ИИХФ должна бороться с такой организацией как НХЛ, но и МОК. Выигрывают все. А получается, один Фазель бьется, старается как-то вернуть хоккеистов, а Международный олимпийский комитет под влиянием американцев стоит в сторонке. Думаю, ему сейчас надоело бороться одному. Конечно, НХЛ – это частная лига, но они тоже должны правильно оценивать то, что они сгребают лучших игроков, а потом пользуются этим, а все мировое сообщество остается не у дел. (Арман МКРТЧЯН)

Напомним, всего МОК имеет четыре варианта проведения хоккейного турнира:

1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков – 23 года.

4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр.