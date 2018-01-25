Власти Грузии выразили желание принять Олимпиаду-2030

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая на заседании правительства, сообщил о том, что страна готова принять зимние Олимпийские игры 2030 года. Ожидается, что в марте в Грузию приедеет делегация представителей МОК, которая изучит возможности страны.

- Грузия заявляет о желании принять зимние Олимпийские игры 2030 года, у правительства расписан план подготовки соответствующих инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта. В реализации этого плана будут участвовать все соответствующие структуры Грузии, - цитирует ТАСС Квирикашвили.