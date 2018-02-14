Власти Австрии готовы поддержать заявку Граца и Шладминга на проведение Олимпиады-2026

Министр спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе поддержал идею проведения Олимпиады 2026 года в стране. Желание организовать Игры изъявили власти городов Грац и Шладминг. Они хотят провести совместные Олимпийские игры.

Как сообщает AFP, правительство страны готово поддержать заявку городов, однако предварительно власти должны заручиться поддержкой местного населения.

– Это должна быть заявка, широко поддержанная властями регионов и людьми, которые там живут, – отметил Штрахе. – Мы не можем не учитывать мнения граждан. Такой проект без поддержки населения невозможен.