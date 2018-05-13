Власенко – о кандидатах в президенты ОКР. "Вопрос будет решаться на самом высоком уровне"

Президент федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко прокомментировал выдвижение олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова на пост президента ОКР. Его кандидатуру 13 мая выдвинул Стрелковый союз России.

– Что-то говорить пока рано, ведь завтра у меня встреча с руководителями российского спорта, – сказал Власенко. – Как они посоветуют, так я и буду голосовать. Завтра будет обсуждаться, кто будет президентом, кто вице-президентом, кто секретарем, а кто еще кем-то. От этого зависит голосование. Вот такой сценарий. Все решается на самом высоком уровне.

Выборы нового президента ОКР на Олимпийском собрании пройдут 29 мая. Действующий глава организации Александр Жуков заявил, что не пойдет на третий срок из-за желания сосредоточиться на работе в Госдуме. Помимо Попова, известно о выдвижении кандидатуры олимпийского чемпиона по фехтованию и первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова. (Михаил ПОТАПОВ)