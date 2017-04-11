Владислав Третьяк: "Вместе с Фазелем сегодня примем окончательное решение"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что федерация будет уважать правила НХЛ и ждет от лиги такого же решения. Руководитель отметил, что сегодня проведет переговоры с президентом ИИХФ Рене Фазелем о ситуации с Олимпийскими играми-2018.



- Верно ли то, что юридически нет никакого шанса, что Овечкин может приехать на Олимпиаду, если НХЛ запретит?

- Сейчас сложно говорить об этом, - сказал Третьяк. - Все возможно. Помните, Радулов приезжал. Но федерация хоккея России будет уважать правила НХЛ, и хотим, чтобы они уважали наши правила. Все-таки мы живем в одном мире и одной области развития хоккея. Поэтому мне сейчас очень сложно сказать, как получится, но это проблемы НХЛ, которые они должны сами решать. Я не хочу принимать решение за НХЛ.

- Нет ли новой информации на этот счет? Овечкин по-прежнему собирается приехать на Олимпиаду?

- Сегодня у нас состоится телефонная пресс-конференция со всеми федерациями хоккея. Рене Фазель сегодня обзванивает всех, и будут приняты окончательные решения. В четыре часа у нас появится какая-то информация. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)