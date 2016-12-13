Владислав Третьяк: "В ФХР документов по докладу Макларена не присылали"

Президент ФХР Владислав Третьяк во время открытой тренировки сборной России в преддверии Кубка Первого канала заявил, что федерация не начинала разбирательств по вопросу допинга в женской сборной России, так как не получала никаких документов. В докладе Макларена сообщалось, что расследование комиссии выявило подмену допинг-проб у двух хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, в их пробах присутствовала мужская ДНК.



– Есть какие-то новости в связи с докладом Макларена и в частности с допингом в женской сборной России?

– Никаких расследований мы не ведем, поскольку документов нам не присылали. С Фазелем эту тему также не обсуждали. (Михаил ЗИСЛИС)