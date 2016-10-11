Владимир Путин: "Отставание России в 11 видах спорта имеет хронический характер"

Президент России Владимир Путин отметил, что Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро показали проблемные точки, выявив отставание России в 11 видах спорта. На Играх в Рио россияне заняли четвертое место в общекомандном медальном зачете, завоевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.

– Прошедшая Олимпиада показала и проблемные точки, – сказал Путин на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – К сожалению, в отдельных видах спорта, а их порядка 11, отставание приобрело хронический характер. Более того, в семи видах спорта, а это очень много, наши спортсмены в этом году на Олимпиаду вообще не отобрались. Со всем этим нужно, безусловно, внимательно разбираться: и Минспорту и Олимпийскому комитету России, и принять конкретные меры, а руководству спортивной федерации сделать соответствующие выводы.