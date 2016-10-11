18:23 | ОЛИМПИАДА

Владимир Путин: "Нужно использовать все возможности, чтобы самбо вошло в программу Олимпийских игр"

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Президент России Владимир Путин призвал использовать все возможности, чтобы самбо вошло в программу Олимпийских игр.

– Самбо – один из претендентов на признание Международным олимпийским комитетом, и нужно использовать все возможности, чтобы это популярное зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр, – сказал Путин на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – Мы знаем, что это сложно, знаем, что этот процесс длительный, но об этом, конечно, нужно думать, говорить об этом и продвигать то, в чем мы реально заинтересованы.

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