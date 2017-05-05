Владимир Путин: "Не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр-2028"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что целый ряд городов страны мог бы претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года. Отвечая на вопросы британского журналиста, автора "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвида Миллера, глава государства подчеркнул, что Россия успешно приняла зимние Игры-2014, прошедшие в Сочи.

– Москва может подать заявку на проведение Олимпиады-2028?

– Я бы рассматривал всю Россию в целом, не только Москву. Помимо столицы нашей страны есть целый ряд городов, которые потенциально могут принять летние Олимпийские игры. Есть Сочи, конечно. Также Санкт-Петербург и, возможно, Казань. Какие-либо конкретные заявления сейчас мы делать не собираемся, но в 2014 году наша страна успешно приняла Игры в Сочи. Я не исключаю возможности того, что Россия будет претендовать на проведение еще одной Олимпиады.

Что касается шансов Лос-Анджелеса, то не нам оценивать шансы других городов. Это должны сделать представители МОК. США – одна из ведущих спортивных стран мира и, я полагаю, имеет хорошие шансы принять Игры. Лос-Анджелес был хозяином Олимпиады в 1984 году, но сборная СССР, к сожалению, участия в Играх не принимала. США также не участвовали в Олимпиаде-1980. Никто от этого не выиграл.