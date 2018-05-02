Владимир Лукин: "Жуков почувствовал, что свою миссию выполнил"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин отметил, что в олимпийском движении настала пора серьезных перемен. Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что принял решение не участвовать в выборах главы организации.

– Мы старые товарищи. У меня только хорошие воспоминания о работе в парламенте, поскольку и он, и я трудились в Государственной Думе нескольких созывов, - отметил Лукин. - Паралимпийский и Олимпийский комитеты – организации независимые, поэтому не могу сказать, что мы тесно сотрудничали, но у нас не возникало никаких проблем. Я отношусь к Александру Жукову с огромным уважением и симпатией.

Но всему приходит время. Раз он заявил об этом, значит, свои резоны у него были. Он же является первым заместителем председателя Государственной Думы, а это большая нагрузка. Думаю, именно на работе в парламенте он и сосредоточится. А уход с руководящей спортивной работы… Видимо, Александр Дмитриевич почувствовал, что свою миссию он выполнил. Ситуация и у нас в ПКР, и в ОКР сложная. Видимо, в нашем олимпийском движении настала пора серьезных перемен, а Жуков уловил эту тенденцию. (Андрей ШИТИХИН)