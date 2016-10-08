01:39 | ОЛИМПИАДА

Владелец "Вашингтона" разрешит Овечкину выступить на Олимпиаде, даже если клуб оштрафуют

0
0
0
1

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис отметил, что отпустит нападающего Александра Овечкина на Олимпиаду-2018, несмотря на возможный запрет со стороны НХЛ. Босс "Кэпиталз" обещал поддерживать игрока в любом вопросе еще десять лет назад.

- Многие игроки любят играть за свою сборную, в том числе и на Олимпийских играх, - приводит Sports Illustrated слова Леонсиса. - Только что вы видели это на Кубке мира. Это был очень важный турнир. Игроки, лига и владельцев клубов должны собраться вместе и решить этот вопрос. Когда я впервые встретил Овечкина, его родители говорили по поводу Олимпиады. Я всегда буду делать то, что в его интересах. Говорил об этом десять лет назад и могу повторить сейчас. Для Овечкина очень важно играть за свою страну. Я поддержу его. Из-за этого нас могут оштрафовать, но надеюсь, что такого не произойдет. Буду поддерживать капитана своей команды, это мой долг.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shms

Да какая олимпиада? До нее еще 2 года. Кубок только завершился. Оштрафуйте Овечкина за его игру на Кубке

02:07

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ