Владелец "Вашингтона" разрешит Овечкину выступить на Олимпиаде, даже если клуб оштрафуют

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис отметил, что отпустит нападающего Александра Овечкина на Олимпиаду-2018, несмотря на возможный запрет со стороны НХЛ. Босс "Кэпиталз" обещал поддерживать игрока в любом вопросе еще десять лет назад.

- Многие игроки любят играть за свою сборную, в том числе и на Олимпийских играх, - приводит Sports Illustrated слова Леонсиса. - Только что вы видели это на Кубке мира. Это был очень важный турнир. Игроки, лига и владельцев клубов должны собраться вместе и решить этот вопрос. Когда я впервые встретил Овечкина, его родители говорили по поводу Олимпиады. Я всегда буду делать то, что в его интересах. Говорил об этом десять лет назад и могу повторить сейчас. Для Овечкина очень важно играть за свою страну. Я поддержу его. Из-за этого нас могут оштрафовать, но надеюсь, что такого не произойдет. Буду поддерживать капитана своей команды, это мой долг.