Виталий Смирнов: "Жуков как президент ОКР честно работал и старался на Играх-2016"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов оценил работу Александра Жукова на посту главы Олимпийского комитета России. На заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта стало известно, что Жуков решил сосредоточиться на работе в Госдуме. При этом не исключено, что он станет вице-премьером по спорту, туризму и молодежной политике или возглавит федеральное агентство, которое может заменить министерство спорта РФ.

– У меня с Жуковым прекрасный деловой контакт, – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. – Он мой коллега по Международному олимпийскому комитету (МОК), он со мной советовался, как и я с ним, на Олимпийских играх в Рио каждый из нас занимался своим делом, он честно работал, крутился, старался.

Министерство принимает отставки тренеров, предоставляет лицензии и так далее. И, в конце концов, министерство стало заявлять о том, кого они на какой пост поставят и кого с какого поста снимут. Это прямое вмешательство, которое может повлечь за собой очень серьезные санкции со стороны того же Международного олимпийского комитета.

По этому поводу несколько десятков национальных олимпийских комитетов лишены признания МОК. По этому поводу под флагом пяти колец маршировала команда Индии на Олимпийских играх в Лондоне. Это особенно присуще странам, где правят шейхи и султаны.

Когда государственный орган начинает командовать общественными организациями, начинается конфликт интересов, и это вызывает тут же проблемы в международных организациях. Этого ни в коем случае быть не должно, и, на мой взгляд, министерство не должно иметь право напрямую контактировать с общественными организациями, Международным олимпийским комитетом и международными спортивными федерациями. Это прерогатива наших национальных федераций и Олимпийского комитета России в данном случае.

Министерство спорта слишком много на себя взяло, оно стало подменять общественные организации, министерство стало командовать федерациями, потому что ему много дано власти.