Виталий Смирнов: "Нет никаких сомнений, что Париж и Лос-Анджелес смогут провести Олимпийские игры на высоком уровне"

Почетный член МОК Виталий Смирнов отметил, что Париж и Лос-Анджелес обладают хорошей инфраструктурой для проведения Олимпийских игр. Напомним, вчера на сессии МОК в Лиме было решено, что Париж примет Игры-2024, Лос-Анджелес – Игры-2028.

И Париж, и Лос-Анджелес будут принимать Олимпийские игры в третий раз. Французская столица принимала Игры 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес – 1932 и 1984 годов.

– По поводу Парижа решение ожидаемо, они не раз заявлялись, и Лос-Анджелес тоже. МОК, конечно, жаль терять такие кандидатуры. И тот и другой город обладают хорошей инфраструктурой, поэтому МОК пошел на то, чтобы сразу решить вопрос о двух кандидатурах – на 2024 год и 2028 год, – приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. – Нет никаких сомнений в том, что они сумеют провести эти Игры на хорошем уровне.

Париж уже проводил Олимпийские игры и претендовал на их проведение. Лос-Анджелес для нас интересен тем, что СССР в 1932 году еще не состоял в олимпийском движении, и мы не могли участвовать в Играх в Лос-Анджелесе, а в 1984 году не смогли туда отправить команду по известным причинам.