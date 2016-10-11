Виталий Мутко: "Российские спортсмены достойно выступили на Олимпиаде в Рио"

Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2016 в Рио-Де-Жанейро признано успешным. В активе сборной России по итогам Игр 56 (19-18-19) медалей.

– Мы согласны, что российские спортсмены выступили достойно на Олимпиаде-2016, – сказал Мутко в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – Мы благодарны президенту Владимиру Путину за высокую оценку выступления сборной на Играх и представим специалистов к наградам.

Мы занялись подробным анализом выступлений в каждом виде спорта. Будут разработаны целевые комплексные программы, будет утвержден план подготовки по каждому виду. (ТАСС)