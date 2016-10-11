Виталий Мутко: "Президент уже дал оценку выступлению команды на Олимпиаде"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что завершается полный анализ всех выступлений по каждому виду спорта на Олимпиаде в Рио. Заседание совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте пройдет во вторник в Коврове. Оно будет посвящено развитию массового спорта в стране и подведению итогов выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Мутко подчеркнул, что рассчитывает на сохранение научного сопровождения подготовки спортсменов к следующим Играм

– Президент уже дал оценку выступлению команды на Олимпиаде и дал поручение готовиться к следующим летним Играм в Токио, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Если помимо общего небольшого доклада потребуется рассказать, что мы думаем по теме, мы готовы доложить, что завершаем полный анализ всех выступлений по каждому виду спорта.

В течение ближайших пары месяцев завершим разработку целевых комплексных программ по каждому виду спорта. Сейчас запущена система отчета, в каждом виде спорта идут конференции, выборы или перевыборы. До конца года все они пройдут. Экспертные советы рассмотрят отчеты всех главных тренеров и будут приняты решения по кандидатурам главных тренеров.

Мы рассчитываем на то, что будет сохранено научное сопровождение подготовки, что будет серьезная программа медико-биологического сопровождения. Никак не обойти тему допинга. Наша задача – сделать так, чтобы к российскому спорту не было претензий, чтобы все было честно и чисто.