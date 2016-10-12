Виталий Мутко: "Никто не говорил, когда Жуков покинет ОКР"

Министр спорта России Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" прокомментировал уход Александра Жукова с поста главы ОКР, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Во вторник стало известно, что Александр Жуков уходит в отставку. Но сегодня он заявил, что сделает это аж через год. Будут ли в таком случае слова об отставке актуальны спустя такое долгое время?

– Вот у нас всё!.. Главное – упоминаемость. "Как заявили журналисты…" На самом деле, совет был не этому посвящен! Мы рассматривали вопросы развития. Шел серьезный разговор о повышении роли ОКР. О том, что ОКР должен координировать и сосредоточить в своих руках всю нашу спортивную политику.

Эта работа требует постоянной основы. Президент России говорил о том, что Александр Дмитриевичу будет крайне сложно совмещать эту деятельность с работой в Государственной Думе. Да что мне вам рассказывать: вот я здесь сижу – а завтра в 9 утра надо вылетать на исполком ФИФА. Такая жизнь! Я уж не говорю про все эти кофе-брейки, тусовки, соревнования, заседания… Мне надо 180 дней году там находиться! Исполкомы, комитеты, вручения золотых мячей, жеребьевки, чемпионаты тут и здесь… А ведь так вся жизнь идет!

Но никто не говорил о сроках. Каждый выдает желаемое за действительное. Это некий тренд. Александр Дмитриевич – уважаемый человек, работает в МОК, в различных комиссиях, участвует в подготовке к Играм в Пекине. Мы не можем, чтобы человек, условно говоря, завтра ушел, и мы потеряли членство в МОК. Зачем говорить про сроки, преемников? Ничего из этого не обсуждалось.

Пока ситуация стабильная, спокойная. Спорт управляем.