Виталий Мутко: "Каждый случай с возвращением спортсменами медалей индивидуален"

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что вопросы о возвращении медалей тем или иным российским спортсменом, дисквалифицированным МОК из-за допинга, индивидуальны и зависят от взаимоотношений атлетов с международными федерациями.

– Это взаимоотношения спортсмена и той конкретной организации, с которой он связан, – приводит "Р-Спорт" слова бывшего министра спорта. – Кто-то подает апелляцию, кто-то ничего пока с этим не делает – это выбор каждого человека.

Напомним, что в мае 2016 года МОК инициировал перепроверку проб, взятых во время двух предыдущих летних Олимпийских игр. Среди тех, чьи пробы оказались положительными, 18 россиян. В итоге МОК объявил о дисквалификации ряда российских спортсменов и о лишении их наград с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Пока никто из них не вернул медали.