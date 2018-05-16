18:50 | ОЛИМПИАДА

Валерий Газзаев: "Нужно предложить президенту МОК создать Ассамблею кавалеров Олимпийского ордена"

Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Антон НОВОДЕРЕЖКИН, ТАСС
Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Антон НОВОДЕРЕЖКИН, ТАСС

Знаменитый футбольный тренер, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). Одной из тем, которую он затронул, стало взаимодействие России с Международным олимпийским комитетом.

– Присутствие нашей страны в различных международных спортивных организациях явно не достаточно, поскольку Россия – одна из ведущих спортивных держав мира, и ее мнение должно учитываться при принятии решений по главным международным проблемам сегодняшнего спортивного движения, – отметил Газзаев.

Нам необходимо предложить президенту Международного олимпийского комитета создать постоянно действующую Ассамблею кавалеров Олимпийского ордена. Это почетная награда, вручаемая не только за спортивные достижении, но и за заслуги в развитии международного спортивного движения.

Кавалеры Олимпийского ордена – это весьма уважаемые люди, безусловно, способные дать справедливую оценку решениям МОК и других международных спортивных организаций. Кстати, Кавалерами Олимпийского Ордена являются Президент России и сам господин Томас Бах. Ассамблея могла бы стать отличной площадкой для обсуждения самых острых сегодняшних проблем, как всего мирового спорта, так и олимпийского движения. И одним из первых на повестке дня, безусловно, должен стоять вопрос о борьбе с допингом. В ходе дискуссии можно будет высказать взаимные претензии и прийти, наконец, к компромиссу, к общему балансу интересов. (Дмитрий СИМОНОВ)

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