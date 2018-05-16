Валерий Газзаев: "Нужно предложить президенту МОК создать Ассамблею кавалеров Олимпийского ордена"

Знаменитый футбольный тренер, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). Одной из тем, которую он затронул, стало взаимодействие России с Международным олимпийским комитетом.

– Присутствие нашей страны в различных международных спортивных организациях явно не достаточно, поскольку Россия – одна из ведущих спортивных держав мира, и ее мнение должно учитываться при принятии решений по главным международным проблемам сегодняшнего спортивного движения, – отметил Газзаев.

Нам необходимо предложить президенту Международного олимпийского комитета создать постоянно действующую Ассамблею кавалеров Олимпийского ордена. Это почетная награда, вручаемая не только за спортивные достижении, но и за заслуги в развитии международного спортивного движения.

Кавалеры Олимпийского ордена – это весьма уважаемые люди, безусловно, способные дать справедливую оценку решениям МОК и других международных спортивных организаций. Кстати, Кавалерами Олимпийского Ордена являются Президент России и сам господин Томас Бах. Ассамблея могла бы стать отличной площадкой для обсуждения самых острых сегодняшних проблем, как всего мирового спорта, так и олимпийского движения. И одним из первых на повестке дня, безусловно, должен стоять вопрос о борьбе с допингом. В ходе дискуссии можно будет высказать взаимные претензии и прийти, наконец, к компромиссу, к общему балансу интересов. (Дмитрий СИМОНОВ)​