В Солт-Лейк-Сити уверены, что получат зимнюю Олимпиаду

Глава комиссии по исследованию возможности проведения зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Фрейзер Баллок уверен, что столица Юты получит Игры. Ранее вице-президент Олимпийского комитета США Ларри Пробст заявил, что страну не интересует проведение "белой" Олимпиады из-за организации летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

– Мы не знаем, что имел в виду НОК, – цитирует Deseret News слова Баллока. – Даже если мы не получим Игры-2026, то это лишь сдвинет наши планы – будем бороться за Олимпиаду 2030 года.

Солт-Лейк-Сити принимал Олимпиаду-2002.