В следующем году планируется запуск полноценного вещания телеканала ОКР

Глава ОКР Александр Жуков отметил, что в России в следующем году должен быть запущен Олимпийский телеканал. Вопросы олимпийского вещания обсуждался в Лозанне на заседании комиссии МОК.

– Олимпийский канал, безусловно, является одним из главных стратегических проектов МОК, – цитирует официальный сайт ОКР Жукова. – Он призван стать ключевым инструментом для продвижения и пропаганды Олимпизма среди молодежи и подрастающего поколения, популяризации спорта и здорового образа жизни в обществе в период между проведением Олимпийских игр, а также реализации различных социальных, спортивных, образовательных и маркетинговых задач.

Аналогичные задачи ставит сегодня перед собой и ОКР при создании национальной версии Олимпийского канала, которая будет развиваться в тесном сотрудничестве в Олимпийским каналом МОК.

Планируем в следующем году запустить полноценную версию телеканала Олимпийского Комитета России (ОКР), которая на данный момент существует в тестовом режиме.