В Санкт-Петербурге предложили рассмотреть вопрос проведения летней Олимпиады

Власти Петербурга предложили рассмотреть возможность проведения у себя летней Олимпиады, но решения пока нет, заявил РИА Новости высокопоставленный источник.

"Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении летних Олимпийских игр в Петербурге, но проговора такого пока еще нет", - сказал он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Игры могли бы принять Санкт-Петербург и Сочи, там уже есть вся необходимая для этого инфраструктура.