05:45 | ОЛИМПИАДА

В Санкт-Петербурге предложили рассмотреть вопрос проведения летней Олимпиады


Власти Петербурга предложили рассмотреть возможность проведения у себя летней Олимпиады, но решения пока нет, заявил РИА Новости высокопоставленный источник.

"Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении летних Олимпийских игр в Петербурге, но проговора такого пока еще нет", - сказал он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Игры могли бы принять Санкт-Петербург и Сочи, там уже есть вся необходимая для этого инфраструктура.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180813/1140389923.html

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