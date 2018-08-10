В России может появиться национальный проект по спорту

Помощник Президента РФ Игорь Левитин заявил о том, что в России может появиться свой национальный проект по спорту. На данный момент решение не принято, но правительство рассмотрит данный вопрос.

– Для людей, которые просто любят спорт, будет сформирована новая программа, национальный проект по развитию спорта, – приводит "РИА Новости" слова Левитина. – Надеюсь, что правительство поддержит те инициативы, которые глава государства высказал на недавно прошедшем Совете по спорту.

В поручениях есть пункт, чтобы на следующем Совете по спорту в следующем году рассмотреть вопрос о национальных приоритетах развития спорта, потому что в национальных проектах спорта отдельно нет, а мы хотим, чтобы спорт, физическая культура получили свой нацпроект. Этот вопрос пока не решен, но глава государства правительству поручил рассмотреть возможность отдельного национального проекта. Правительство должно рассмотреть это в этом году.