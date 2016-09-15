В НЦВСМ утверждают, что Алоян не принимал запрещенных веществ

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Миша Алоян не принимал запрещенные вещества, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), где тренируется спортсмен.

Ранее сообщалось, что боксер сдал положительную допинг-пробу во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Это следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, которая взломала базы данных ВАДА. Имя Алояна значится в списке спортсменов, проваливших допинг-тесты в ходе Игр-2016.

"Он ничего запрещенного не принимал", – приводит ТАСС слова сотрудника НЦВСМ.

В НЦВСМ также отметили, что вещество, которое согласно опубликованным в СМИ данным (с официальным документом там пока не знакомы) было обнаружено в допинг-пробе спортсмена, входит в состав многих препаратов против насморка. Но даже их в период Игр-2016 Алоян не принимал.

Алоян провалил допинг-тест на Олимпиаде в Рио?//

ВАДА подтвердило подлинность документов, в которых фигурирует имя Алояна