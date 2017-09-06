В Мюнхене открыли памятник израильским спортсменам, погибшим при теракте на ОИ-1972

В Мюнхене установили памятник израильским спортсменам, ставшими жертвами во время теракта на Олимпийских играх-1972, информирует "Р-Спорт". На церемонии открытия мемориала присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Трагедия произошла 5-6 сентября 1972 года. Восемь боевиков из палестинской группировки "Черный сентябрь" проникли в расположение израильской сборной. Убив на месте двух израильтян, они взяли в заложники девять олимпийцев для обмена на соратников, сидевших в тюрьмах Израиля. Спустя сутки все заложники погибли в перестрелке на летном поле под Мюнхеном, откуда террористы собирались вылететь в Египет.