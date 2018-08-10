В Кремле вручили награды за подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане

Тренеры, врачи и представители благотворительных организаций, которые занимались подготовкой спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане, были награждены помощником Президента России Игорем Левитиным за успехи россиян.

Российские спортсмены выступали под олимпийским флагом и заняли 13-е место в общем зачете. В общей сложности было завоевано две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых медалей.

Всего было награждено 37 человек: тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко, тренер сборной по фигурному катанию Сергей Дудаков, тренер и главный тренер хоккейной сборной Юрий Жданов и Игорь Никитин – Орденами Дружбы. Старшему тренеру по лыжным гонкам Евгению Ванюкову, главному тренеру по фристайлу Александру Долгову, главному врачу хоккейного клуба СКА Егору Козлову, старшему тренеру сборной по бобслею Анатолию Челышеву – медали ордена "За заслуги перед отечеством". Также были вручены благодарности и почетные грамоты.

– Игры для нашей страны были непростыми, – цитирует "РИА Новости" Левитина. -Мы с вами хорошо помним отстранение Олимпийского комитета России и особый порядок допуска наших спортсменов к соревнованиям. Несмотря на эти сложности, наши спортсмены при вашем активном участии достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, которые выпали. Подарили настоящий праздник любителям спорта. Безусловно, огромная заслуга принадлежит вам – наставникам, специалистам, всем тем, кто трудился на общий результат.