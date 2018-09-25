В Госдуме считают, что Сочи может принять хоккейный турнир Олимпиады-2026

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал предложение турецкого губернатора Сейфеттина Азизоглу провести часть Олимпиады-2026 в Сочи, если Турция получит такое право. По данным InsidetheGames, речь идет о соревнованиях по скелетону, бобслею и санному спорту.

- Совместное проведение Олимпиады будет способствовать как раз тому главному, что несет спорт, - объединению разных народов мира, - приводит пресс-служба Свищева его слова. - Предложение, прозвучавшее из Турции, отличается оригинальностью, поскольку последние годы мы только и слышим из уст политиков других стран о призывах к очередным бойкотам и обвинения в допинге, от которых уже просто устали.

Россия и Турция, не имеющие общей границы по суше, граничат по морю, и в случае, если Игры в 2026 году состоятся и в Турции, и в России, в истории мирового спорта будет зафиксирован беспрецедентный случай.

После Олимпиады 2014 года Сочи с высококлассной современной инфраструктурой - горнолыжными трассами и спусками, многочисленными средствами размещения - готов принять спортсменов и туристов и вновь, на время проведения Игр, стать центром мирового спорта. Речь идет об объектах спортивной инфраструктуры, которая себя прекрасно зарекомендовала четыре года назад. И, кстати, учитывая славные традиции России в хоккее, наша страна готова принять и хоккейные турниры.