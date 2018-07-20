В Госдуме прокомментировали слова Баха о возвращении России в МОК

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал слова главы МОК Томаса Баха, который заявил, что надеется на дальнейшее сближение с Россией.

– Действительно, в России приняты все необходимые законы в части обеспечения борьбы с допингом, - сказал Дегтярев. - Мы сделали очень много, чтобы в корне изменить культуру отношения к этому злу. Большая работа ведется с молодыми спортсменами. Одним из последних мероприятий стал июньский Форум юных олимпийцев, посвященный борьбе с допингом. Нами также выполняются пункты "дорожной карты" по восстановлению РУСАДА. Но я не могу согласиться со словами Томаса Баха об отсутствии слова "Россия" в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Наоборот, нам будет посвящена отдельная глава. Находясь под санкциями, в урезанном составе, без флага и гимна, наши мужественные атлеты сумели завоевать в общем зачете 17 медалей. С особой гордостью и крупными буквами в историю Олимпийских игр будет вписано золото российской сборной по хоккею.

Напомним, вскоре после окончания Олимпиады в Пхенчхане МОК полностью восстановил ОКР в правах. (Петр ГРИГОРЕНКО)