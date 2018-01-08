В Бахрейне устроят детскую Олимпиаду для двухлетних малышей

Олимпийский комитет Бахрейна объявил о проведении детских Олимпийских игр, сообщает Inside the Games. В турнире примут участие дети от двух до четырех лет. Соревноваться они будут в пяти дисциплинах: легкая атлетика, гимнастика, футбол, баскетбол и тяжелая атлетика.

По задумке организаторов, целью Игр является "информирование детей о занятиях спортом", изучение олимпийских принципов и ценностей.

В легкой атлетике будут представлены эстафета, "ковыляние с препятствиями" и 15-метровый забег "свободным стилем".

Гимнастика включает в себя соревнования в "свободном движении", футбол - свободные удары, баскетбол - свободные броски. Ожидается, что в соревнованиях примут участие детские сады всех стран Персидского залива.