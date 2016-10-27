Уличенные в допинге российские спортсмены не вернули ни одной медали Олимпиад

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова подчеркнула, что российские спортсмены, лишенные медалей Игр 2008 и 2012 годов Международным олимпийским комитетом (МОК) после перепроверки допинг-проб, не вернули ни одной награды. Ранее МОК обязал ОКР обеспечить возвращение медалей.

- Процесс возврата медалей у нас абсолютно не налажен, - приводит ТАСС слова Бриллиантовой. - И у нас нет информации о том, что хотя бы одна олимпийская награда уже возвращена. У нас в стране не тот уровень сознательности.

ОКР со спортсменами, в прошлом входившими в состав олимпийских команд, взаимодействует через соответствующие национальные федерации. Мы обращаемся и во Всероссийскую федерацию легкой атлетики, и в Федерацию тяжелой атлетики России, чтобы они оказали нам всяческое содействие.

После проверки анализов медалей были лишены призеры ОИ-2008: Анна Чичерова, команда в эстафете 4х100 м из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской, Мария Абакумова, команда в эстафете 4х400 м из-за Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской, команда в эстафете 4х400 м из-за Дениса Алексеева, Екатерина Волкова, Марина Шаинова и Надежда Евстюхина.

Также МОК лишил медалей Игр-2012 Татьяну Лысенко, Евгению Колодко и Апти Аухадова.