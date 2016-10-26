Уход Жукова с поста главы ОКР возможен только после консультаций с МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что досрочный уход с занимаемого поста возможен только после соответствующих консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Ранее в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил, что Жуков, избранный первым заместителем председателя Государственной Думы, хотел бы сосредоточиться на работе в парламенте.

– Сначала я хотел бы подчеркнуть, что по-прежнему являюсь главой ОКР и каких-то сроков моей отставки нет, – цитирует insidethegames Жукова. – Предполагаемая смена главы ОКР не должна оказать неблагоприятное влияние на наши отношения с МОК. Руководство организацией должно быть передано новому главе постепенно, путем ежедневной работы друг с другом.