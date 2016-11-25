Трамп может пронести флаг Олимпийского движения

Исполнительный директор заявочного комитета "Лос-Анджелес-2024" Джин Сайкс высказал мнение о том, что избранный президент США Дональд Трамп в случае проведения Игр-2024 в Калифорнии может пронести флаг Олимпийского движения. По его словам, Трамп является большим сторонником Олимпийских игр и всячески поддерживает заявку США на право проведения соревнований в 2024 году.

– Недавно я получил письмо от одного из коллег, в котором говорится о том, что избранный президент США Дональд Трамп всячески поддерживает заявку Лос-Анджелеса на право стать столицей летних Олимпийских игр-2024, – приводит insidethegamez.biz слова Сайкса. – В том, что Трамп является большим поклонником и сторонником Олимпиады, нет никаких сомнений. Считаю, что он может дать стране и заявке не только очень мощную поддержку, но и пронести флаг Олимпийского движения в том случае, если Игры-2024 пройдут в Лос-Анджелесе. Несомненно, это привлекло бы внимание огромного количества людей по всему миру. Впервые с 1996 года США проявляет заинтересованность в проведении Олимпиады.

Отметим, что на право проведения летних Олимпийских игр 2024 года, помимо Лос-Анджелеса, претендуют Париж и Будапешт. Столица Олимпиады 2024 года будет объявлена 15 сентября 2017 года на 130-й сессии МОК в Лиме (Перу).