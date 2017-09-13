Томас Бах: "Выбор в пользу Парижа и Лос-Анджелеса - беспроигрышная ситуация для МОК"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что решение о выборе Парижа и Лос-Анджелеса местами проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно является беспроигрышной ситуаций как для городов, так и для МОК. И Париж, и Лос-Анджелес будут принимать Олимпийские игры в третий раз. Французская столица принимала Игры 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес – 1932 и 1984 годов.

– Поздравляем Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028, это историческое двойное распределение, – цитирует ТАСС Баха. – Это беспроигрышная ситуация для города Парижа, города Лос-Анджелеса и МОК. Трудно представить себе что-то лучше. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов всего мира на следующие 11 лет – это нечто экстраординарное.

Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух.